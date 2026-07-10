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Мощный тайфун Бави приближается к Японии и Тайваню, массово отменены авиарейсы

Киев • УНН

 • 1184 просмотра

Тайфун Бави приближается к островам Сакисима в Японии, вызывая сильные ветры до 162 км/ч и ливневые дожди. Отменены сотни рейсов, эвакуированы более 1000 человек на Тайване.

Мощный тайфун Бави приближается к Японии и Тайваню, массово отменены авиарейсы

Мощный тайфун приблизился к отдаленной цепи островов на юго-западе Японии в пятницу, что побудило власти предупредить о сильных ветрах, ливневых дождях, оползнях и наводнениях в результате того, что может стать самым разрушительным штормом в регионе за последние годы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным метеорологических служб, рано утром в субботу тайфун Бави пройдет очень близко к японским островам Сакисима, отдаленной островной цепи недалеко от Тайваня, которая является частью префектуры Окинава. Максимальная устойчивая скорость ветра достигала 162 км/ч, а местные жители Исигаки, одного из островов цепи, заклеивали окна скотчем и развешивали ветрозащитные сетки на домах и магазинах.

Авиакомпании приостановили десятки рейсов в регионе. Japan Airlines заявила, что отменила более 100 рейсов на пятницу и субботу, что затронуло почти 20 000 пассажиров. Конкурирующий перевозчик All Nippon Airways отменил более 160 рейсов до воскресенья, что нарушило поездки примерно 20 000 человек.

По состоянию на 09:00 по Киеву почти 900 зданий в префектуре Окинава остались без электроэнергии.

На Исигаки, популярном туристическом месте, жители запасались продуктами, опустошая полки с лапшой быстрого приготовления в местном супермаркете. Некоторые общественные пляжи, прибрежные парки и местный паромный терминал, похоже, были закрыты.

В соседнем Тайване финансовые рынки закрылись на день, а большая часть севера и востока также не работала. Городские власти Тайбэя установили пункты для жителей, чтобы они могли брать мешки с песком.

Не ожидается, что тайфун Бави достигнет Тайваня, но, начиная с позднего часа пятницы, на острове выпадет огромное количество дождя - в некоторых районах может выпасть до одного метра осадков.

Правительство заявило, что более 1000 человек было эвакуировано, в основном с горного восточного побережья, и почти 29 000 военнослужащих находятся в состоянии готовности к оказанию помощи.

"Хотя тайфун несколько ослаб и его уровень понижен до умеренного, радиус его шторма велик, и он все еще может принести сильные ветры и ливневые дожди во многие районы", - написал президент Тайваня Лай Циндэ в Facebook.

Тайваньские авиакомпании отменили все свои рейсы в субботу из главного международного аэропорта Таоюань за пределами Тайбэя. Cathay Pacific Airways, флагманский перевозчик Гонконга, также отменил рейсы на выходные между Гонконгом и Тайванем, а также некоторые до восточных китайских прибрежных городов Ханчжоу, Нинбо и Фучжоу.

TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель чипов, заявил, что перенесет запланированный выпуск данных о продажах за июнь с пятницы на понедельник.

Поздно в субботу прогнозируется, что Бави выйдет на берег недалеко от восточного китайского города Вэньчжоу, где проживает 10 миллионов человек.

Тайфун в Китае унес 15 жизней, десятки тысяч эвакуированы, образовались редкие торнадо08.07.26, 05:54 • 4501 просмотр

Юлия Шрамко

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