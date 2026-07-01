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Мощный шторм обрушился на Румынию, один человек погиб

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Мощный шторм пронесся через Бухарест и 20 уездов Румынии, унеся жизнь одного человека. Зафиксировано почти 2000 вызовов о помощи, затоплены станции метро и повреждены десятки домов.

Мощный шторм обрушился на Румынию, один человек погиб

Мощный шторм в среду пронесся через столицу Румынии Бухарест и 20 уездов, унеся жизнь одного человека и повредив десятки домов и транспортных средств, сообщили представители экстренных служб, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Только в Бухаресте было зарегистрировано почти 2000 вызовов о помощи, сообщили экстренные службы телеканалу Digi24. Несколько станций метро были затоплены.

За пределами столицы шторм нанес ущерб 60 городам и селам. Один человек погиб, когда дерево упало на его автомобиль.

Полиция и пожарные были развернуты в нескольких уездах, эвакуировали затопленные дома и расчищали завалы.

Шторму предшествовала волна жары, когда температура в понедельник и вторник в некоторых частях страны превышала 40 градусов по Цельсию, что привело к увеличению потребления электроэнергии и повышению цен на нее.

На фоне жары вводят ограничения для грузовиков на границе с Румынией29.06.26, 14:57 • 4668 просмотров

Юлия Шрамко

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