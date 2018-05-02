Мощи Папы Римского нашли в мусорном баке в Лондоне

Мощи хранились под стеклом в коробочке с гравировкой "Oss. S Clementis" (лат. Кость Святого Климента). Компания по вывозу мусора ищет владельца находки, а специалисты выясняют ее ценность - такие реликвии были популярны в XVI веке, их часто подделывали, выдавая человеческие останки святыми.

Издание отмечает, что жители итальянского монастыря Сан-Клементе-а-Казаурия уверены - до сих пор большая часть останков Папы Римского сохраняется у них в большой чаше из мрамора. Другая часть его останков хранится в построенной на месте его дома базилике Святого Климента в Риме, а также в Инкерманский Свято-Климентовский монастыре.

Климент I одинаково почитается и православной, и католической церквями. Он был четвертым Папой Римским и умер в 97, 99 или 101 году. Согласно легенде, он погиб мученической смертью за то, что обращал язычников в христиан в Херсонесе - по приказу императора Траяна понтифика привязали к якорю и утопили в море.



Как сообщал УНН, Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность ситуацией в Сирии и в очередной раз призвал к миру. Об этом он сказал в воскресенье после традиционной молитвы Regina Cоeli в Ватикане .