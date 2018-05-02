Мощі Папи Римського знайшли в сміттєвому баку в Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Посудина з фрагментом людської кістки, що імовірно належить канонізованому Папі Римському Клименту I, була знайдена на сміттєсортувальній станції в Лондоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тhe guardian.
Мощі зберігалися під склом в коробочці з гравіюванням "Oss. S Clementis" (лат. Кістка Святого Климента). Компанія з вивезення сміття шукає власника знахідки, а фахівці з'ясовують її цінність - такі реліквії були популярні в XVI столітті, їх часто підробляли, видаючи людські останки за святі.
Видання зазначає, що мешканці італійського монастиря Сан-Клементе-а-Казаурія впевнені - до сих пір велика частина останків Папи Римського зберігається у них у великій чаші з мармуру. Інша частина його останків зберігається в побудованій на місці його будинку базиліці Святого Климента в Римі, а також в Інкерманському Свято-Климентівському монастирі.
Климент I однаково шанується і православною, і католицькою церквами. Він був четвертим Папою Римським і помер в 97, 99 або 101 році. Згідно з легендою, він загинув мученицькою смертю за те, що звертав язичників в християн в Херсонесі - за наказом імператора Траяна понтифіка прив'язали до якоря і втопили в морі.
Як повідомляв УНН, Папа Римський Франциск висловив стурбованість ситуацією в Сирії і вчергове закликав до миру. Про це він сказав у неділю після традиційної молитви Regina Cоeli у Ватикані.