Морские пехотинцы уничтожили 4 российских склада с боеприпасами и почти 90 оккупантов

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"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огненное поражение по российским оккупантам", - говорится в сообщении.

Детали

По уточненным данным в период с 19 по 25 ноября наши воины уничтожили: личного состава – 88 оккупантов, танков – 4, БМП – 3, ББМ – 1, САУ – 6, прицепной артиллерии – 1, ЗРК – 1, минометов – 2, АТТ – 10, БПЛА – 4, а также 4 хранилища с боеприпасами.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 86 710 человек и 2 901 танков.