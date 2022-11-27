Морські піхотинці знищили 4 російські склади з боєприпасами та майже 90 окупантів

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"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС наносили вогневе ураження по російських окупантах", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За уточненими даними в період з 19 по 25 листопада наші воїни знищили: особового складу – 88 окупантів, танків – 4, БМП - 3, ББМ – 1, САУ – 6, причепної артилерії – 1, ЗРК – 1, мінометів – 2, АТТ – 10, БПЛА – 4, а також 4 сховища з боєприпасами.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 86 710 осіб та 2 901 танків.