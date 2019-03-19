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Морская охрана остановила два "скрывающихся" судна

Киев • УНН

 • 11318 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Морская охрана Госпогранслужбы за два месяца 2019 года обнаружила два случая отключения системы идентификации судов АИС, что стало основанием для остановки и проведения осмотра этих судов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Морская охрана остановила два "скрывающихся" судна

"За январь-февраль 2019 года корабельно-катерный состав Морской охраны во время несения службы... в прилегающей зоне и защиты ее интересов в И(м)ЭЗ, отслежено более 100 судов. Выявлено два случая отключения АИС, что стало основанием для остановки и проведения осмотра этих судов", - указали в ГПСУ по итогам первого заседания рабочей группы по внедрению норм закона Украины "О прилегающей зоне Украины".

Отключение судами системы АИС, как сообщается, "часто связано с попытками скрыть маршрут перехода, в частности, если были заходы в закрытые порты ВОТУ, или осуществление другой противоправной деятельности в надежде на невозможность обнаружения этого факта радиотехническим наблюдением".

Капитаны судов, в обоих случаях отключения АИС за два месяца этого года, объяснили это техническими неисправностями, после устранения неисправности в кратчайшие сроки, работу систем восстановили. С завершением досмотра других нарушений выявлено не было, добавили в ведомстве.

"Но в случае выявления таких нарушений необходима исчерпывающая нормативно-правовая база, которая будет определять весь комплекс действий от смотровой группы Морской охраны до судебного решения о привлечении к ответственности всех причастных к нарушению человек", - отметили пограничники.

В течение недели тактической группой корабельно-катерного состава Морской охраны, как отмечается, отслежены и проконтролированы более 40 судов, проведен опрос тех, деятельность которых в прилегающей зоне по анализу и оценке рисков была подозрительной. В настоящее время нарушений пограничного законодательства и законодательства о прилегающей зоне не обнаружено. Но отслеживание продолжается, указали в ГПСУ.

Напомним, законом "О прилегающей зоне Украины", который вступил в силу 4 января 2019 года, Морской охране разрешается стрелять без предупреждения в ответ на нападение.

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