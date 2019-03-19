Морська охорона зупинила два "прихованих" судна

"За січень-лютий 2019 року корабельно-катерним складом Морської охорони під час несення служби... у прилеглій зоні та захисту її інтересів у В(м)ЕЗ, відстежено понад 100 суден. Виявлено два випадки відключення АІС, що стало підставою для зупинки та проведення огляду цих суден", - вказали у ДПСУ за підсумками першого засідання робочої групи із впровадження норм закону України "Про прилеглу зону України".

Відключення суднами системи АІС, як повідомляється, "часто пов’язано із спробами приховати маршрут переходу, зокрема, якщо були заходи у закриті порти ТОТУ, або провадження іншої протиправної діяльності із сподіванням на неможливість виявлення цього факту радіотехнічним спостереженням".

Капітани суден, в обох випадках відключення АІС за два місяці цього року, пояснили це технічними несправностями, після усунення поламки, у найкоротші терміни, роботу систем відновили. Із завершенням огляду інших порушень виявлено не було, додали у відомстві.

"Але у випадку виявлення таких порушень необхідна вичерпна нормативно-правова база, що визначатиме весь комплекс дій від оглядової групи Морської охорони до судового рішення про притягнення до відповідальності всіх причетних до порушення осіб", - відзначили прикордонники.

Упродовж тижня тактичною групою корабельно-катерного складу Морської охорони, як зазначається, відстежено та проконтрольовано понад 40 суден, проведено опитування тих, діяльність яких у прилеглій зоні за аналізом та оцінкою ризиків була підозрілою. На цей час порушень прикордонного законодавства та законодавства про прилеглу зону не виявлено. Але відстеження продовжується, вказали у ДПСУ.

Нагадаємо, законом "Про прилеглу зону України", який набрав чинності 4 січня 2019 року, Морській охороні дозволяється стріляти без попередження у відповідь на напад.