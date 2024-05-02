Monobank подвергся мощной DDoS-атаке

На Monobank совершена очередная DDoS-атака, Об этом сообщил в Telegram-канале соучредитель банка Олег Гороховский, передает УНН.

"Еще один мощный DDoS. Упорные они, ничего не скажешь. Очень хочется свалить Монобанк. Но это трудно", - написал Гороховский.

Напомним

Гороховский 1 мая сообщал о сбое в работе monobank.

Позже работа monobank была восстановлена, и сейчас банк анализирует его причины.