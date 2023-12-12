monobank подвергся массированной DDoS-атаке - Гороховский

рф не использует против Украины "шахэды" с реактивными двигателями - Игнат

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат опровергает заявления о том, что россия использует в Украине "шахеты" с реактивными двигателями, утверждая, что такая информация является неправдивой и спекулятивной.