monobank подвергся массированной DDoS-атаке - Гороховский
Киев • УНН
Сооснователь monobank сообщил о крупной DDoS-атаке на банк, но заверил, что все под контролем
Мобильный банк monobank подвергся массированной DDoS-атаке, сообщил во вторник соучредитель monobank Олег Гороховский, пишет УНН.
Массированная DDoS атака на моно. Объект атаки: точки входа на Amazon (Банки, сайт). Все под контролем
Напомним
В "Киевстаре" заявили, что проблемы с доступом к мобильной связи и интернету возникли из-за технического сбоя в сети.
"Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой.
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monobank подвергся массированной DDoS-атаке - Гороховский
Сооснователь monobank сообщил о крупной DDoS-атаке на банк, но заверил, что все под контролем.
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