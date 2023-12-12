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monobank подвергся массированной DDoS-атаке - Гороховский

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 11:13  •  20452 просмотра

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Сооснователь monobank сообщил о крупной DDoS-атаке на банк, но заверил, что все под контролем

Мобильный банк monobank подвергся массированной DDoS-атаке, сообщил во вторник соучредитель monobank Олег Гороховский, пишет УНН.

Массированная DDoS атака на моно. Объект атаки: точки входа на Amazon (Банки, сайт). Все под контролем

- написал Гороховский в Telegram.

Напомним

В "Киевстаре" заявили, что проблемы с доступом к мобильной связи и интернету возникли из-за технического сбоя в сети.

"Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ситуация с Киевстаром: источники заявляют об обысках в компании

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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