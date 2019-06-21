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Мониторинг воздуха, Wi-Fi и &quot;умное&quot; освещение: в Киеве открыли первую smart-улицу - КГГА

Киев • УНН

 • 7885 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В Киеве 20 июня презентовали инновационный и уникальный для Украины пространство - smart-улицу. Ее появление стало возможным благодаря совместным усилиям городской инициативы Kyiv Smart City и компании KAN Development, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КГГА.

Мониторинг воздуха, Wi-Fi и &quot;умное&quot; освещение: в Киеве открыли первую smart-улицу - КГГА

Первая "умная" улица расположена в пределах ул. Салютной и является ярким примером того, как инновационные приборы могут сделать жизнь в городе комфортной и безопасной. Кроме бесплатного городского Wi-Fi, баков для сортировки мусора и велосипедной дорожки, на Салютной является первая в Украине стационарная система мониторинга качества воздуха. Она была установлена в рамках проекта Managing Air Quality от городской инициативы Kyiv Smart City. Датчик измеряет концентрацию мелкодисперсной пыли (РМ2.5 и РМ10), уровень оксида азота (NO), оксида серы (SO2), озона (O3), бензола (C6H6), диоксида азота (NO₂), угарного газа (CO), а также температуру и влажность. Сегодня контроль качества воздуха во всех районах столицы осуществляет мобильная лаборатория, которая ежедневно делает забор и анализ. Данные доступны на портале air.kyivsmartcity.com .

Есть на smart-улицы и другие полезные приборы и сервисы. Например, 12 камер видеонаблюдения гарантируют высокий уровень безопасности, "умное" освещение, автоматически изменяется в зависимости от интенсивности движения, экономит электроэнергию, а пандусы и рельефное покрытие облегчат передвижение людям с инвалидностью. Также на Салютной есть две станции подзарядки электромобилей, скамейки с USB-зарядных устройств, питающихся от солнечных панелей, и кнопка экстренного вызова. Все это поможет жителям окрестных домов экономить свое время, усилия и чувствовать себя в безопасности.

Как отметила координатор инициативы Kyiv Smart City Ярослава Бойко, первая smart-улица в Киеве - это воплощение международной практики создания Living Lab.

"Такие" живые "лаборатории позволяют в условиях города протестировать новые технологии, призванные улучшить жизнь его жителей. Это и "умное" освещение, и контроль экологической ситуации, и видеонаблюдения, и многое другое. В рамках проекта, реализованного инициативе Kyiv Smart City совместно с компанией KAN Development, мы будем иметь возможность проверить на практике достижения украинских и зарубежных стартапов, чтобы в будущем ввести лучшие технологии в других районах столицы ", - отметила она.

Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров отметил, что появление первой smart-улицы в Киеве - важный шаг в развитии «умной» инфраструктуры.

"Kyiv Smart City - это не только сложные технологические проекты для городской инфраструктуры. Это также и применение инновационных механизмов для решения повседневных проблем горожан. Я рад, что киевляне, которые проживают на ул. Салютной, имеют свободный доступ к возможностям, которые дает интернет вещей. А это, помимо прочего, современный уровень безопасности, энергосберегающие технологии и качественный интернет. И такие условия должны получить как можно больше киевлян. Поэтому мы будем работать над тем, чтобы "умных" улиц на карте Киева стало больше! »- сказал директор Департамента.

По словам основателя KAN Development Игоря Никонова, они впервые из украинских девелоперов установили станцию эко-мониторинга качества воздуха, 12 камер видеонаблюдения и даже тревожную кнопку в пределах жилого квартала.

"На примере реализованной смарт-улице поощряем других застройщиков и город участвовать в создании современной инфраструктуры. "Умное" среда - это пространство, где предпочтение отдается велосипедам, где вся необходимая инфраструктура вроде детского сада и магазинов расположена в пешей доступности, где вы можете зарядить свой девайс, сидя на лавочке с USB-зарядками, питающихся от солнечных панелей в собственном дворе ", - прокомментировал Игорь Никонов.

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