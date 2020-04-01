Мониторинг обсервации: в ЦОЗ рассказали, как происходит наблюдение за контактными лицами
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. За человеком, который имел контакт с заболевшим на коронавирус лицом, наблюдают в течение двух недель, также может осуществляться мониторинг наличия симптомов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.
"За контактными лицами наблюдают в течение 14 дней от последнего незащищенного контакта. Контактным лицам рекомендуется ограничивать передвижение и посещение общественных мест. Мониторинг структурными подразделениями учреждений здравоохранения может осуществляться через бытовые визиты или онлайн, или по телефону, чтобы проверить наличие симптомов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что любое контактное лицо, которое заболело и соответствует определению случая COVID-19, является подозрительным случаем на наличие SARS-CoV-2 и должно быть протестировано.
"Контактные лица любых недавно обнаруженных вероятных или подтвержденных случаев COVID-19 должны быть установлены и подлежат мониторингу состояния здоровья", - добавляется в сообщении.
Как ранее сообщалось в УНН, в Украине COVID-19 болеют преимущественно женщины.
Напомним, в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 - с летальным исходом.