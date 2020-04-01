Мониторинг обсервации: в ЦОЗ рассказали, как происходит наблюдение за контактными лицами

КИЕВ. 1 апреля. УНН. За человеком, который имел контакт с заболевшим на коронавирус лицом, наблюдают в течение двух недель, также может осуществляться мониторинг наличия симптомов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.