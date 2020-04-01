Моніторинг обсервації: у ЦГЗ розповіли, як відбувається спостереження за контактними особами

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. За людиною, яка мала контакт із захворілою на коронавірус особою, спостерігають протягом двох тижнів, також може здійснюватися моніторинг наявності симптомів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я України.

"Контактних осіб спостерігають протягом 14-ти днів від останнього незахищеного контакту. Контактним особам рекомендується обмежувати пересування та відвідування громадських місць. Моніторинг структурними підрозділами закладів охорони здоров’я може здійснюватися через побутові візити чи онлайн або телефоном, щоб перевірити наявність симптомів", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що будь-яка контактна особа, яка захворіла і відповідає визначенню випадку COVID-19, є підозрілим випадком на наявність SARS-CoV-2 і повинна бути протестована.

"Контактні особи будь-яких нещодавно виявлених ймовірних або підтверджених випадків COVID-19 мають бути встановлені та підлягають моніторингу стану здоров’я", - додається у повідомленні.

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні на COVID-19 хворіють переважно жінки.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 669 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 - з летальними наслідками.

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