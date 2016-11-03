Мониторинг АЗС: цены на бензин стабильны
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗС, по состоянию на 3 ноября, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 24,83 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.
Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗС WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 23,83 грн. А-95 + на указанных АЗС стоит в среднем 25,99, а ДТ - в среднем 21,87 грн за литр.
В то же время, средняя стоимость топлива марки А-92 на таких АЗС, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 22,46 грн за литр, А-95 - 23,29 грн за литр, А-95 + - 24 66 грн за литр. Средняя стоимость ДТ достигает 20,32 грн за литр.
На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость топлива марки А-92 составляет 21,44 грн за литр, А-95 - 21,94, А-95 + - 22,44 грн за литр и ДТ - 18,84 грн за литр.
Цены на сжиженный газ:
на таких АЗС, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 12,12 грн за литр;
на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 11,67 грн на литр;
на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 11,37 грн на литр.
Напомним, как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, цены на сжиженный газ имеют потенциал к удорожанию - до 70 коп. на литре .