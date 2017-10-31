Мониторинг АЗС: сжиженный газ потерял в цене еще 4 копейки

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25488 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89281 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145561 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112615 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114005 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110948 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103110 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106646 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103258 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Мониторинг АЗС: сжиженный газ потерял в цене еще 4 копейки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 31 октября, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 28,47 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.

 

Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 27,47 грн. А-95 + на указанных АЗК стоит в среднем 29,67, а ДТ - в среднем 26,01 грн за литр.

В то же время, средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 26,34 грн за литр, А-95 - 27,24 грн за литр, А-95 + - 28 58 грн за литр. Средняя стоимость ДТ достигает 25,48 грн за литр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 25,40 грн за литр, А-95 - 25,89, А-95 + - 26,54 грн за литр и ДТ - 23,70 грн за литр.

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Цены на сжиженный газ

На таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 13,14 грн за литр;
на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 12,61 грн на литр;
на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 12,35 грн на литр.

Напомним, что Украина занимает лидирующие позиции по количеству автомобилей на газу. За год наш рынок сжиженного газа вырос на 17%.

Как сообщал УНН, Институт потребительских экспертиз проверил автогаз на украинских АЗС.

Ресурс высокого качества предлагают своим клиентам WOG, КЛО, ОККО и LUXWEN. Худший результат - у нелегальных АЗГП, так называемых "бочек".

Украинские Национальные Новости

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