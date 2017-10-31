Мониторинг АЗС: сжиженный газ потерял в цене еще 4 копейки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 31 октября, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 28,47 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.
Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 27,47 грн. А-95 + на указанных АЗК стоит в среднем 29,67, а ДТ - в среднем 26,01 грн за литр.
В то же время, средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 26,34 грн за литр, А-95 - 27,24 грн за литр, А-95 + - 28 58 грн за литр. Средняя стоимость ДТ достигает 25,48 грн за литр.
На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 25,40 грн за литр, А-95 - 25,89, А-95 + - 26,54 грн за литр и ДТ - 23,70 грн за литр.
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Цены на сжиженный газ
На таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 13,14 грн за литр;
на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 12,61 грн на литр;
на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 12,35 грн на литр.
Напомним, что Украина занимает лидирующие позиции по количеству автомобилей на газу. За год наш рынок сжиженного газа вырос на 17%.
Как сообщал УНН, Институт потребительских экспертиз проверил автогаз на украинских АЗС.
Ресурс высокого качества предлагают своим клиентам WOG, КЛО, ОККО и LUXWEN. Худший результат - у нелегальных АЗГП, так называемых "бочек".