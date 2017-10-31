Моніторинг АЗС: скраплений газ втратив у ціні ще 4 копійки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК, станом на 31 жовтня, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 28,47 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.
Так, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 27,47 грн. А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 29,67, а ДП — в середньому 26,01 грн за літр.
У той же час, середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO становить 26,34 грн за літр, А-95 — 27,24 грн за літр, А-95+ — 28,58 грн за літр. Середня вартість ДП сягає 25,48 грн за літр.
На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal, середня вартість пального марки А-92 становить 25,40 грн за літр, А-95 — 25,89, А-95+ — 26,54 грн за літр та ДП — 23,70 грн за літр.
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Ціни на скраплений газ
На таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar, середня вартість автомобільного газу становить 13,14 грн за літр;
на АЗС Амік, TNK-BP та KLO — 12,61 грн на літр;
на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 12,35 грн на літр.
Нагадаємо, що Україна займає лідируючі позиції за кількістю автомобілів на газу. За рік наш ринок скрапленого газу зріс на 17%.
Як повідомляв УНН, Інститут споживчих експертиз перевірив автогаз на українських АЗС.
Ресурс високої якості пропонують своїм клієнтам WOG, КЛО, ОККО і LUXWEN. Найгірший результат - у нелегальних АЗГП, так званих "бочок".