Моніторинг АЗС: скраплений газ втратив у ціні ще 4 копійки

Так, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 27,47 грн. А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 29,67, а ДП — в середньому 26,01 грн за літр.

У той же час, середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO становить 26,34 грн за літр, А-95 — 27,24 грн за літр, А-95+ — 28,58 грн за літр. Середня вартість ДП сягає 25,48 грн за літр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal, середня вартість пального марки А-92 становить 25,40 грн за літр, А-95 — 25,89, А-95+ — 26,54 грн за літр та ДП — 23,70 грн за літр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерти розповіли про критерії якості вітчизняного автогазу

Ціни на скраплений газ

На таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar, середня вартість автомобільного газу становить 13,14 грн за літр;

на АЗС Амік, TNK-BP та KLO — 12,61 грн на літр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 12,35 грн на літр.

Нагадаємо, що Україна займає лідируючі позиції за кількістю автомобілів на газу. За рік наш ринок скрапленого газу зріс на 17%.

Як повідомляв УНН, Інститут споживчих експертиз перевірив автогаз на українських АЗС.

Ресурс високої якості пропонують своїм клієнтам WOG, КЛО, ОККО і LUXWEN. Найгірший результат - у нелегальних АЗГП, так званих "бочок".