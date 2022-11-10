Монголия наращивает поставки угля в Китай

Китай является крупнейшим в мире загрязнителем окружающей среды и пообещал достичь углеродной нейтральности к 2060 году. С этой целью он строит сеть возобновляемых источников энергии, чтобы подготовиться к отказу от угля.

Детали

Монголия уже отправляет 86 процентов своего экспорта в Китай, при этом на уголь приходится более половины общего объема, и модернизирует свою инфраструктуру.

"Нам нужно использовать это окно возможностей, использовать следующие 10 лет, чтобы иметь возможность экспортировать как можно больше угля", - сказал AFP заместитель министра горнодобывающей промышленности Батнайрамдал Отгоншар.

По словам Батнайрамдала, чиновники хотят, чтобы Монголия превзошла рекордные 37 миллионов тонн угля, отправленные в 2019 году, и продолжала поставлять в Китай стабильный поток угля в течение следующего десятилетия.

"Спрос на коксование не снизится в ближайшие 10 лет, но технология может измениться", - сказал он.

Улан-Батор завершил строительство железнодорожной линии протяженностью 233 км от копальни Таван Толгой до границы с Гашуун Сукхайт в сентябре, проект, на выполнение которого ушло 14 лет.

Аналитики говорят, что неофициальный запрет на австралийский уголь, вызванный политическими спорами в 2020 году, также расширил возможности для монгольских экспортеров. Относительная политическая стабильность в Монголии может помочь правительству завершить другие давно откладываемые проекты.

"Без Австралии аппетит Китая к коксующимся углям с низким содержанием серы создает значительный спрос на монгольских горняков", - сказал Саймон Ву, старший консультант исследовательской и консалтинговой группы Wood Mackenzie.

Добавим

Монголия с населением только 3,3 миллиона человек имеет мало тяжелой промышленности и сама не потребляет много угля.

По данным Организации Объединенных Наций, на страну приходится всего 0,11 процента мировых выбросов парниковых газов.