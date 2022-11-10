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Монголія нарощує постачання вугілля в Китай

Монголія нарощує постачання вугілля в Китай

Київ • УНН

 • 242223 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Монголія нарощує зусилля з експорту вугілля в Китай, повідомив AFP урядовець, незважаючи на глобальні зусилля щодо припинення використання викопного палива, що забруднює довкілля, пише УНН.

Китай є найбільшим у світі забруднювачем довкілля та пообіцяв досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року. З цією метою він будує мережу відновлюваних джерел енергії, щоб підготуватися до відмови від вугілля.

Деталі

Монголія вже відправляє 86 відсотків свого експорту до Китаю, при цьому на вугілля припадає більше половини загального обсягу, і модернізує свою інфраструктуру.

"Нам потрібно використовувати це вікно можливостей, використовувати наступні 10 років, щоб мати можливість експортувати якнайбільше вугілля", - сказав AFP заступник міністра гірничодобувної промисловості Батнайрамдал Отгоншар.

За словами Батнайрамдала, урядовці хочуть, щоб Монголія перевершила рекордні 37 мільйонів тонн вугілля, відправлені в 2019 році, і продовжувала постачати в Китай стабільним потоком вугілля протягом наступного десятиліття.

"Попит на коксування не знизиться в найближчі 10 років, але технологія може змінитися", - сказав він.

Улан-Батор завершив будівництво залізничної лінії завдовжки 233 км від копальні Таван Толгой до кордону з Гашуун Сукхайт у вересні, проект, на виконання якого пішло 14 років.

Аналітики кажуть, що неофіційна заборона на австралійське вугілля, викликана політичними суперечками у 2020 році, також розширила можливості для монгольських експортерів. Відносна політична стабільність у Монголії може допомогти уряду завершити інші проекти, які давно відкладаються.

"Без Австралії апетит Китаю до коксівного вугілля з низьким вмістом сірки створює значний попит на монгольських гірників", - сказав Саймон Ву, старший консультант дослідницької та консалтингової групи Wood Mackenzie.

Додамо

Монголія з населенням лише 3,3 мільйона людей має мало важкої промисловості і сама не споживає багато вугілля.

За даними Організації Об'єднаних Націй, на країну припадає лише 0,11 відсотка світових викидів парникових газів.

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