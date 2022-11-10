Монголія нарощує постачання вугілля в Китай

Китай є найбільшим у світі забруднювачем довкілля та пообіцяв досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року. З цією метою він будує мережу відновлюваних джерел енергії, щоб підготуватися до відмови від вугілля.

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Монголія вже відправляє 86 відсотків свого експорту до Китаю, при цьому на вугілля припадає більше половини загального обсягу, і модернізує свою інфраструктуру.

"Нам потрібно використовувати це вікно можливостей, використовувати наступні 10 років, щоб мати можливість експортувати якнайбільше вугілля", - сказав AFP заступник міністра гірничодобувної промисловості Батнайрамдал Отгоншар.

За словами Батнайрамдала, урядовці хочуть, щоб Монголія перевершила рекордні 37 мільйонів тонн вугілля, відправлені в 2019 році, і продовжувала постачати в Китай стабільним потоком вугілля протягом наступного десятиліття.

"Попит на коксування не знизиться в найближчі 10 років, але технологія може змінитися", - сказав він.

Улан-Батор завершив будівництво залізничної лінії завдовжки 233 км від копальні Таван Толгой до кордону з Гашуун Сукхайт у вересні, проект, на виконання якого пішло 14 років.

Аналітики кажуть, що неофіційна заборона на австралійське вугілля, викликана політичними суперечками у 2020 році, також розширила можливості для монгольських експортерів. Відносна політична стабільність у Монголії може допомогти уряду завершити інші проекти, які давно відкладаються.

"Без Австралії апетит Китаю до коксівного вугілля з низьким вмістом сірки створює значний попит на монгольських гірників", - сказав Саймон Ву, старший консультант дослідницької та консалтингової групи Wood Mackenzie.

Додамо

Монголія з населенням лише 3,3 мільйона людей має мало важкої промисловості і сама не споживає багато вугілля.

За даними Організації Об'єднаних Націй, на країну припадає лише 0,11 відсотка світових викидів парникових газів.