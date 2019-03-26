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Монетизированы субсидии через "Ощадбанк" выплатили уже 75% получателей

Киев • УНН

 • 10187 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Монетизированы субсидии, которые субсидианты должны получать через отделения "Ощадбанка" выплатили уже 75% получателей. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Монетизированы субсидии через "Ощадбанк" выплатили уже 75% получателей

"Всего 3370000 домохозяйств получили средства для оплаты коммунальных услуг на общую сумму 5 млрд 700 млн грн. Выплаты по Пенсионному фонду (те субсидии, которые начисляются вместе с пенсией на пенсионные счета - ред.) Завершены вчера, 25 марта, выплачено почти 4 млрд грн этим людям, выплаты по "Ощадбанку" выплачены на 75%", - отметил министр.

По его словам, выплаты монетизированных субсидий людям, которые не имеют пенсионных счетов, осуществляется через услугу "скорая копейка" в отделениях "Ощадбанка" с 12 марта. До конца текущего месяца, как отметил Рева, эти выплаты будут осуществлены в полном объеме.

Напомним, по состоянию на вторник, 19 марта, общая сумма начисленной субсидии в наличной форме составляет 5,7 млрд гривен.

На сегодня, 19 марта, субсидию в денежной форме получает 3,5 миллиона хозяйств. Средний размер выплат составляет 1676 гривен.

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