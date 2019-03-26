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Монетизовані субсидії через "Ощадбанк" виплатили вже 75% одержувачів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Монетизовані субсидії, які субсидіанти мають отримувати через відділення "Ощадбанку", виплатили вже 75% одержувачів. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Монетизовані субсидії через "Ощадбанк" виплатили вже 75% одержувачів

"Всього 3 млн 370 тисяч домогосподарств отримали кошти для оплати комунальних послуг на загальну суму 5 млрд 700 млн грн. Виплати по Пенсійному фонду (ті субсидії, які нараховуються разом із пенсією на пенсійні рахунки – ред.) завершені вчора, 25 березня, виплачено майже 4 млрд грн цим людям, виплати по "Ощадбанку" виплачені на 75%", - зазначив міністр.

За його словами, виплати монетизованих субсидій людям, які не мають пенсійних рахунків, здійснюється через послугу "швидка копійка" у відділеннях "Ощадбанку" з 12 березня. До кінця поточного місяця, як зазначив Рева, ці виплати будуть здійснені в повному обсязі.

Нагадаємо, станом на вівторок, 19 березня, загальна сума нарахованої субсидії у готівковій формі становить 5,7 млрд гривень.

Станом на сьогодні, 19 березня, субсидію у грошовій формі отримує 3,5 мільйони господарств. Середній розмір виплат становить 1 676 гривень.

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