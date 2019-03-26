Монетизовані субсидії через "Ощадбанк" виплатили вже 75% одержувачів

"Всього 3 млн 370 тисяч домогосподарств отримали кошти для оплати комунальних послуг на загальну суму 5 млрд 700 млн грн. Виплати по Пенсійному фонду (ті субсидії, які нараховуються разом із пенсією на пенсійні рахунки – ред.) завершені вчора, 25 березня, виплачено майже 4 млрд грн цим людям, виплати по "Ощадбанку" виплачені на 75%", - зазначив міністр.



За його словами, виплати монетизованих субсидій людям, які не мають пенсійних рахунків, здійснюється через послугу "швидка копійка" у відділеннях "Ощадбанку" з 12 березня. До кінця поточного місяця, як зазначив Рева, ці виплати будуть здійснені в повному обсязі.



Нагадаємо, станом на вівторок, 19 березня, загальна сума нарахованої субсидії у готівковій формі становить 5,7 млрд гривень.



Станом на сьогодні, 19 березня, субсидію у грошовій формі отримує 3,5 мільйони господарств. Середній розмір виплат становить 1 676 гривень.