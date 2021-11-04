Монастырский озвучил идею перенаправления части штафов от нарушений ПДД до общин

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“Введение пунктов авто-фото фиксации должно быть основной целью к созданию безопасной инфраструктуры. Наше видение, что часть штрафов, получаемая от комплексов автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения должна поступать в те общины, которые их установили. И таким образом, я убежден, что в течение одного-двух лет мы сможем достичь существенного увеличения таких камер. Сегодня такие правки уже заложены в проект бюджета на следующий год. Мы, как министерство, будем отстаивать такую позицию”, — заявил министр.

Монастырский добавил, что имеет надежных партнеров из правительства, поддерживающих эту инициативу. Глава правоохранительного ведомства также привел ужасную статистику смертей на дорогах: за 2020 год на дорогах Украины погибло 3554 человека. Кроме того, как сообщил Монастырский 1728 — погибли во время пожаров, на воде — 1201. За 2020 год погибли 7814 граждан Украины. В то же время в зоне ООС погибло 50 защитников за этот же период. Он подчеркнул, что приоритетом МВД должно быть создание безопасной среды для граждан.

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