Монастырский озвучил идею перенаправления части штафов от нарушений ПДД до общин
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Часть штрафов от нарушения правил дорожного движения, зафиксированных комплексами автофиксации, должны получать местные общины, на территории которых совершено нарушение. Такая инициатива поможет увеличить количество комплексов автофиксации нарушений. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время форума “Украина 30. Безопасная община”, передает корреспондент УНН.
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“Введение пунктов авто-фото фиксации должно быть основной целью к созданию безопасной инфраструктуры. Наше видение, что часть штрафов, получаемая от комплексов автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения должна поступать в те общины, которые их установили. И таким образом, я убежден, что в течение одного-двух лет мы сможем достичь существенного увеличения таких камер. Сегодня такие правки уже заложены в проект бюджета на следующий год. Мы, как министерство, будем отстаивать такую позицию”, — заявил министр.
Монастырский добавил, что имеет надежных партнеров из правительства, поддерживающих эту инициативу. Глава правоохранительного ведомства также привел ужасную статистику смертей на дорогах: за 2020 год на дорогах Украины погибло 3554 человека. Кроме того, как сообщил Монастырский 1728 — погибли во время пожаров, на воде — 1201. За 2020 год погибли 7814 граждан Украины. В то же время в зоне ООС погибло 50 защитников за этот же период. Он подчеркнул, что приоритетом МВД должно быть создание безопасной среды для граждан.
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