Монастирський озвучив ідею переспрямування частини штафів від порушень ПДД до громад

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“Запровадження пунктів авто-фото фіксації має бути основною метою до створення безпечної інфраструктури. Наше бачення, що частину штрафів, яка отримується від комплексів автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху має надходити в ті громади, які їх встановили. І таким чином, я переконаний, що протягом одного-двох років ми зможемо досягти суттєвого збільшення таких камер. Сьогодні такі правки вже закладені в проект бюджету на наступний рік. Ми, як міністерство, будемо відстоювати таку позицію”, — заявив міністр.

Монастирський додав, що має надійних партнерів з уряду, які підтримують цю ініціативу. Очільник правоохоронного відомства також навів жахливу статистику смертей на дорогах: за 2020 рік на дорогах України загинуло 3554 особи. Крім того, як повідомив Монастирський 1728 — загинуло під час пожеж, на воді — 1201. За 2020 рік загинули 7814 громадян України. В то й же час в зоні ООС втратили життя 50 захисників за цей же період. Він наголосив, що пріоритетом МВС має бути створення безпечного середовища для громадян.

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