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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 41344 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Монастирський озвучив ідею переспрямування частини штафів від порушень ПДД до громад

Київ • УНН

 • 12836 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Частину штрафів від порушення правил дорожнього руху, що зафіксовані комплексами автофіксації, мають отримувати місцеві громади, на території яких скоєно порушення. Така ініціатива допоможе збільшити кількість комплексів автофіксації порушень. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час форуму “Україна 30. Безпечна громада”, передає кореспондент УНН.

Монастирський озвучив ідею переспрямування частини штафів від порушень ПДД до громад

Цитата

“Запровадження пунктів авто-фото фіксації має бути основною метою до створення безпечної інфраструктури. Наше бачення, що частину штрафів, яка отримується від комплексів автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху має надходити в ті громади, які їх встановили. І таким чином, я переконаний, що протягом одного-двох років ми зможемо досягти суттєвого збільшення таких камер. Сьогодні такі правки вже закладені в проект бюджету на наступний рік. Ми, як міністерство, будемо відстоювати таку позицію”, — заявив міністр.

Монастирський додав, що має надійних партнерів з уряду, які підтримують цю ініціативу. Очільник правоохоронного відомства також навів жахливу статистику смертей на дорогах: за 2020 рік на дорогах України загинуло 3554 особи. Крім того, як повідомив Монастирський 1728 — загинуло під час пожеж, на воді — 1201. За 2020 рік загинули 7814 громадян України. В то й же час в зоні ООС втратили життя 50 захисників за цей же період. Він наголосив, що пріоритетом МВС має бути створення безпечного середовища для громадян.

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