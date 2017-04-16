"Монако" получило шестую подряд победу в Лиге 1

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50813 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104829 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161331 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118771 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117908 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113294 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104775 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107209 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103692 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154973 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Монако" получило шестую подряд победу в Лиге 1

"Монако" получило шестую подряд победу в Лиге 1

Киев  •  УНН

 • 8581 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. ФК "Монако" в домашнем матче 33 тура французской Лиги 1 смог переиграть "Дижон", несмотря на проигрыш после первого тайма, сообщает УНН со ссылкой на сайт "монагаскив".

Умение выполнять "стандарты" бомбардира "Монако" Радамеля Фалькао принес три очка клубу. Набиль Дирар буквально с линии ворот добил мяч, который после удара колумбийского нападающего со штрафного сначала попал в перекладину, а затем в спину вратарю гостей. А в концовке встречи Р.Фалькао, снова со штрафного - уже самостоятельно доставил мяч в сетку выстрелом в верхний угол.

Отметим, что автором гола в составе "Дижон" стал 37-летний защитник Седрик Варроль, который первым поспел на добивание после удара головой своего партнера - 2: 1.

Примечательно, что "Монако" уже 6 туров подряд не терял очки, ровно столько же, как и главный конкурент за титул чемпиона Франции - "ПСЖ".

Добавим также, пока между командами сохраняется дистанция в три очка - "Монако" шагает с 77-ю, а "ПСЖ" с 74-ю.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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