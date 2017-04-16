"Монако" получило шестую подряд победу в Лиге 1
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. ФК "Монако" в домашнем матче 33 тура французской Лиги 1 смог переиграть "Дижон", несмотря на проигрыш после первого тайма, сообщает УНН со ссылкой на сайт "монагаскив".
Умение выполнять "стандарты" бомбардира "Монако" Радамеля Фалькао принес три очка клубу. Набиль Дирар буквально с линии ворот добил мяч, который после удара колумбийского нападающего со штрафного сначала попал в перекладину, а затем в спину вратарю гостей. А в концовке встречи Р.Фалькао, снова со штрафного - уже самостоятельно доставил мяч в сетку выстрелом в верхний угол.
Отметим, что автором гола в составе "Дижон" стал 37-летний защитник Седрик Варроль, который первым поспел на добивание после удара головой своего партнера - 2: 1.
Примечательно, что "Монако" уже 6 туров подряд не терял очки, ровно столько же, как и главный конкурент за титул чемпиона Франции - "ПСЖ".
Добавим также, пока между командами сохраняется дистанция в три очка - "Монако" шагает с 77-ю, а "ПСЖ" с 74-ю.