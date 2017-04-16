"Монако" здобуло шосту поспіль перемогу в Лізі 1

Уміння виконувати “стандарти” бомбардира “Монако” Радамеля Фалькао принесло три очки клубові. Набіль Дірар буквально з лінії воріт добив м’яч, який після удару колумбійського нападника зі штрафного спочатку влучив у поперечину, а потім в спину воротарю гостей. А в кінцівці зустрічі Р.Фалькао, знову зі штрафного — вже самостійно доправив м’яч у сітку пострілом у верхній кут.

Зазначимо, що автором голу в складі “Діжону” став 37-річний захисник Седрік Варроль, який першим поспів на добивання після удару головою свого партнера — 2:1.

Примітно, що “Монако” вже 6 турів підряд не втрачав очки, рівно стільки ж, як і головний конкурент за титул чемпіона Франції — “ПСЖ”.

Додамо також, наразі між командами зберігається дистанція в три очки — “Монако” крокує з 77-ма, а “ПСЖ” з 74-ма.