“Мона Лиза” может покинуть Лувр впервые за полвека
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Правительство Франции рассматривает возможность вывезти легендарную картину Леонардо Да Винчи “Мона Лиза” из Лувра впервые с 1974 года. Об этом УНН сообщал со ссылкой на The Times.
Министр культуры Франции Франсуаза Ниссен рассказала, что полотно хотят выставить в других музеях и правительство изучает такую возможность.
“Мы серьезно изучим этот вопрос. Почему картина должна быть в одном месте, а не быть доступной для всех в разных местах?” — сказала она.
Министр сообщила, что в четверг проведет встречу с директором Лувра, на которой обсудит этот вопрос. Предполагается, что “Джоконду” выставят в филиале Лувра в городе Ланс на севере Франции.
“Мона Лиза” не покидала стены Лувра с 1974 года. Тогда картину увозили в Токио и Москву.
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