“Мона Ліза” може покинути Лувр вперше за півстоліття
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Уряд Франції розглядає можливість вивезти легендарну картину Леонардо да Вінчі “Мона Ліза” з Лувра вперше з 1974 року. Про це УНН повідомляв з посиланням на The Times.
Міністр культури Франції Франсуаза Ніссен розповіла, що полотно хочуть виставити в інших музеях і уряд вивчає таку можливість.
“Ми серйозно вивчимо це питання. Чому картина повинна бути в одному місці, а не бути доступною для всіх в різних місцях?” — сказала вона.
Міністр повідомила, що в четвер проведе зустріч з директором Лувра, на якій обговорить це питання. Передбачається, що “Джоконду” виставлять у філії Лувра в місті Ланс на півночі Франції.
“Мона Ліза” не покидала стіни Лувру з 1974 року. Тоді картину вивозили в Токіо і Москву.
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