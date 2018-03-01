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“Мона Ліза” може покинути Лувр вперше за півстоліття

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Уряд Франції розглядає можливість вивезти легендарну картину Леонардо да Вінчі “Мона Ліза” з Лувра вперше з 1974 року. Про це УНН повідомляв з посиланням на The Times.

Міністр культури Франції Франсуаза Ніссен розповіла, що полотно хочуть виставити в інших музеях і уряд вивчає таку можливість.

“Ми серйозно вивчимо це питання. Чому картина повинна бути в одному місці, а не бути доступною для всіх в різних місцях?” — сказала вона.

Міністр повідомила, що в четвер проведе зустріч з директором Лувра, на якій обговорить це питання. Передбачається, що “Джоконду” виставлять у філії Лувра в місті Ланс на півночі Франції.

“Мона Ліза” не покидала стіни Лувру з 1974 року. Тоді картину вивозили в Токіо і Москву.

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