МОН предложило сроки подачи документов для поступления в вузы

"Прием заявлений и документов... начинается 10 июля... и заканчивается в 18:00 16 июля - для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов; в 18:00 22 июля - для лиц, поступающих по результатам внешнего независимого оценивания, творческих конкурсов", - говорится в документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Психолог рассказала, как родители могут помочь детям подготовиться к экзаменам

Отмечается, что эти изменения не касаются высших военных учебных заведений (высших учебных заведений со специфическими условиями обучения), военных учебных подразделений высших учебных заведений.

Напомним, в этом году будут действовать новые условия для поступления в вуз.

Как сообщал УНН, количество высших учебных заведений в Украине сократилось.