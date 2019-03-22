МОН предложило сроки подачи документов для поступления в вузы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Министерство образования и науки предложило начать прием заявлений и документов для поступления в высшие учебные заведения 10 июля 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект приказа, разработанного Минобразования, об изменениях в условия приема в учреждения высшего образования в 2019 году.
"Прием заявлений и документов... начинается 10 июля... и заканчивается в 18:00 16 июля - для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов; в 18:00 22 июля - для лиц, поступающих по результатам внешнего независимого оценивания, творческих конкурсов", - говорится в документе.
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Отмечается, что эти изменения не касаются высших военных учебных заведений (высших учебных заведений со специфическими условиями обучения), военных учебных подразделений высших учебных заведений.
Напомним, в этом году будут действовать новые условия для поступления в вуз.
Как сообщал УНН, количество высших учебных заведений в Украине сократилось.