МОН запропонувало терміни подачі документів для вступу у ВНЗ

КИЇВ. 22 березня. УНН. Міністерство освіти і науки запропонувало розпочати прийом заяв та документів для вступу до вищих навчальних закладів 10 липня 2019 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на проект наказу, розробленого Міносвіти, щодо змін до умов прийому до закладів вищої освіти у 2019 році.