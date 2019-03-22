МОН запропонувало терміни подачі документів для вступу у ВНЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Міністерство освіти і науки запропонувало розпочати прийом заяв та документів для вступу до вищих навчальних закладів 10 липня 2019 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на проект наказу, розробленого Міносвіти, щодо змін до умов прийому до закладів вищої освіти у 2019 році.
"Прийом заяв та документів... розпочинається 10 липня... та закінчується о 18:00 16 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів; о 18:00 22 липня - для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів", - йдеться у документі.
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Зазначається, що ці зміни не стосуються вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.
Нагадаємо, цього року діятимуть нові умови до вступу у ВНЗ.
Як повідомляв УНН, кількість вищих навчальних закладів в Україні скоротилася.