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МОН создаст рабочую группу, которая рассчитает стоимость обучения одного ученика

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Министерство образования и науки Украины создаст рабочую группу, которая должна рассчитать стоимость образовательной услуги на одного ученика в течение года при средней наполняемости класса. Об этом сообщили в пресс-центре "Децентрализация власти", передает УНН.

МОН создаст рабочую группу, которая рассчитает стоимость обучения одного ученика

"Заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец сообщил, что рабочая группа сначала должна разработать расчетные предложения по стоимости обучения одного ученика в течение года при средней наполняемости класса (25-30 учащихся). А отталкиваясь от этого базового стандарта, подготовить предложения о соответствующих потребностях различных административно-территориальных единиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты объясняют, что разработка соответствующего стандарта является крайне необходимым. Это позволит отрасли готовить более обоснованные бюджетные запросы.

Также они предостерегают, что отсрочка исполнения указанной задачи будет блокировать процесс реализации реформы в сфере образования.

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Напомним, в Министерстве образования и науки Украины сообщили, что будет введен обязательный внешний независимый экзамен для иностранных студентов по языку обучения, и только после его сдачи студента будут переводить на второй курс.

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