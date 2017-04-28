МОН створить робочу групу, яка розрахує вартість навчання одного учня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Міністерство освіти і науки України створить робочу групу, яка має розрахувати вартість освітньої послуги на одного учня протягом року при середній наповнюваності класу. Про це повідомили у прес-центрі “Децентралізація влади”, передає УНН.
“Заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець повідомив, що робоча група спершу має напрацювати розрахункові пропозиції щодо вартості навчання одного учня протягом року при середній наповнюваності класу (25-30 учнів). А відштовхуючись від цього базового стандарту, підготувати пропозиції щодо відповідних потреб різних адміністративно-територіальних одиниць”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що експерти пояснюють, що розроблення відповідного стандарту є вкрай необхідним. Це дозволить галузі готувати більш обгрунтовані бюджетні запити.
Також вони застерігають, що відтермінування виконання зазначеного завдання блокуватиме процес реалізації реформи у сфері освіти.
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Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки України повідомили, що буде запроваджено обов’язковий зовнішній незалежний іспит для іноземних студентів з мови навчання, і тільки після його здачі відбуватиметься переведення студента на другий курс.