МОН на следующей неделе планирует представить предложения по госзаказу

"По предварительным прогнозам, Министерство образования планирует на следующей неделе подать предложения в Минэкономразвития и Министерства финансов. Мы тоже ждем ответов от университетов и центров занятости", - отметили в пресс-службе.



В пресс-службе добавили, что в свою очередь Минэкономразвития и Минфин обработают и учтут предложения МОН соответствии с экономической ситуацией в стране. Таким образом, объемы госзаказа станут известны в июне-июле 2019 года, перед вступительной кампанией.



Напомним, экзамены для студентов-стоматологов перенесли с февраля на апрель.



Напомним, Единый государственный квалификационный экзамен для студентов-медиков ввели в Украине в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в медвузов будут требовать сертификат ВНО по математике или физике.