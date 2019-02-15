Іспити для студентів-стоматологів перенесли з лютого на квітень

"Студенти спеціальності "Стоматологія" не складатимуть іспити з іноземної мови професійного спрямування і "КРОК" в рамках ЄДКІ (Єдиний державний кваліфікаційний іспит - ред.) 26 лютого. З технічних причин дату проведення цих іспитів для студентів-стоматологів перенесено на 23 квітня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як уточнили у МОЗ, формат і умови проведення іспитів залишаються незмінними. Крім того, студенти отримують додатковий час, щоб краще підготуватися.

Нагадаємо, Єдиний державний кваліфікаційний іспит для студентів-медиків ввели в Україні минулого року.

Раніше повідомлялося, що, у 2019 році у медвишах вимагатимуть сертифікат ЗНО з математики або фізики.