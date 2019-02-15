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Экзамены для студентов-стоматологов перенесли с февраля на апрель

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Экзамены для студентов-стоматологов перенесли с 26 февраля на 23 апреля 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"Студенты специальности "Стоматология" не будут сдавать экзамены по иностранному языку профессионального направления и "КРОК" в рамках ЕГКЭ (Единый государственный квалификационный экзамен - ред.) 26 февраля. По техническим причинам дата проведения этих экзаменов для студентов-стоматологов перенесена на 23 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.

При этом, как уточнили в Минздраве, формат и условия проведения экзаменов остаются неизменными. Кроме того, студенты получают дополнительное время, чтобы лучше подготовиться.

Напомним, Единый государственный квалификационный экзамен для студентов-медиков ввели в Украине в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в медвузах будут требовать сертификат ВНО по математике или физике.

Украинские Национальные Новости

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