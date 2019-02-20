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МОН наступного тижня планує подати пропозиції стосовно держзамовлення

МОН наступного тижня планує подати пропозиції стосовно держзамовлення

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. На наступному тижні Міністерство освіти і науки України планує подати пропозиції стосовно обсягів держзамовлення Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Міністерству фінансів України. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі МОН.

"За попередніми прогнозами, Міністерство освіти планує на наступному тижні подати пропозиції до Мінекономрозвитку та Міністерства фінансів. Ми теж чекаємо відповідей від університетів і центрів зайнятості", - зазначили у прес-службі.

У прес-службі додали, що у свою чергу Мінекономрозвитку та Мінфін опрацюють і врахують пропозиції МОН відповідно до економічної ситуації у країні. Таким чином, обсяги держзамовлення стануть відомими в червні-липні 2019 року, перед вступною кампанією.

Нагадаємо, іспити для студентів-стоматологів перенесли з лютого на квітень

Нагадаємо, Єдиний державний кваліфікаційний іспит для студентів-медиків ввели в Україні минулого року.

Раніше повідомлялося, що, у 2019 році у медвишах вимагатимуть сертифікат ЗНО з математики або фізики.

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