Молодовая откроет все КПВВ на границе с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В Молдове с 24 мая возобновят работу все контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной и Румынией, сообщает УНН со ссылкой на Newsmaker.md.
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"Остается нефункциональным единственный пункт пересечения границы - КПП Липканы-Рэдэуць-Прут, поскольку румынская сторона пока не возобновила его работу", - сообщают в СМИ.
Детали
Движение будет восстановлено и для пассажирского, и грузового транспорта.
В Пограничной полиции Молдовы напомнили, что с марта 2020 года для предотвращения распространения коронавируса в стране была приостановлена работа нескольких КПП на границе с Украиной и Румынией. До сих пор были открыты лишь 33 пункта пропуска из 88.
Дополнение
Беларусь вводит плату за пересечение границы в области, граничащей с Украиной.