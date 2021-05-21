Молодовая откроет все КПВВ на границе с Украиной

Цитата:

"Остается нефункциональным единственный пункт пересечения границы - КПП Липканы-Рэдэуць-Прут, поскольку румынская сторона пока не возобновила его работу", - сообщают в СМИ.

Детали

Движение будет восстановлено и для пассажирского, и грузового транспорта.

В Пограничной полиции Молдовы напомнили, что с марта 2020 года для предотвращения распространения коронавируса в стране была приостановлена работа нескольких КПП на границе с Украиной и Румынией. До сих пор были открыты лишь 33 пункта пропуска из 88.

Дополнение

Беларусь вводит плату за пересечение границы в области, граничащей с Украиной.