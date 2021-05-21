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Молодова відкриє всі КПВВ на кордоні з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. У Молдові з 24 травня відновлять роботу всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною і Румунією, повідомляє УНН із посиланням на Newsmaker.md.

Молодова відкриє всі КПВВ на кордоні з Україною

Цитата: 

"Залишається нефункціональним єдиний пункт перетину кордону - КПП Липкани-Редеуці-Прут, оскільки румунська сторона поки не відновила його роботу", - повідомляють у ЗМІ.

Деталі 

Рух буде відновлено і для пасажирського, і для вантажного транспорту.

У Прикордонної поліції Молдови нагадали, що з березня 2020 роки для запобігання поширенню коронавірусу в країні було призупинено роботу кількох КПП на кордоні з Україною і Румунією. Досі були відкриті лише 33 пункту пропуску з 88.

Доповнення 

Білорусь вводить плату за перетин кордону в області, що межує з Україною.

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