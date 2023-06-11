Новолуние – время подумать о своих планах: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 - 18 июня

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«Главное астрологическое событие этой недели будет в воскресение 18 июня в 07.35 по киевскому времени. Мы будем встречать новолуние в знаке Близнецов. 17 июня будут 29 лунные сутки, когда стоит отказаться от важных дел, убрать свой дом, почистить его энергетически. Момент новолуния – это прекрасное время для написания своих планов на новый лунный месяц. Также мы все можем помолится о мире и скорой победе нашей Украины», - считает астролог.

ОВНЫ

Эта неделя будет для вас очень активной, принесет вам много удачи и хорошего настроения. Прекрасные возможности для поездок, общения, важных встреч, а большой поток информации может сильно продвинуть все ваши дела. Для обучения и сдачи экзаменов также отличный период. Будьте осторожны в финансовых вопросах, не рискуйте. На выходных вам стоит хорошенько отдохнуть, иначе усталость может сказаться на вашем здоровье.

ТЕЛЬЦЫ

На этой неделе вы можете чувствовать себя в ладу с самим собой и благодаря этому состоянию вы сможете правильно принимать решения. Постарайтесь не спешить, спокойно закончить начатое, а в новолуние, 18 июня, стоит прописать планы на будущий лунный месяц. Финансово неделя будет успешной, постарайтесь максимально воспользоваться этим периодом. Но вам нельзя идти на денежные авантюры. Четверг для вас очень эмоциональный день. В субботу вам необходимо прибраться дома и избавиться от всего ненужного для того, чтобы притянуть удачу.

БЛИЗНЕЦЫ

Эта неделя будет для вас очень яркой и насыщенной хорошими событиями. Особенно в начале недели состоятся важные встречи, вы получите много нужной информации и все это поможет вам изменять жизнь к лучшему. Но во всех вопросах придется опираться на свою интуицию, так как логика может страдать из-за вашей невнимательности и рассеянности. Постарайтесь быть более внимательными. Также, во второй половине недели возможен плохой сон и повышенная тревожность. Постарайтесь быть более организованными.

РАКИ

Главное на этой неделе делать все неспеша, обдуманно и спокойно заканчивать все свои дела. Таким образом к концу недели вы получите отличный результат. Не забудьте утром на новолуние прописать ваши планы на новый лунный месяц. Финансово будьте осторожны, откажитесь от крупных покупок и кредитов. Этот период все же лучше больше отдыхать, набираться сил, так как следующая неделя будет слишком активна для вас.

ЛЬВЫ

На этой неделе будет слишком много соблазнов. Ваше самолюбие может серьезно пострадать. Но в делах вам будет сопутствовать удача. Спокойно продвигайте свои проекты. Опирайтесь на логику, а не на свои амбиции. В середине недели могут возникнуть конфликты с вашими партнерами как по бизнесу, так и по браку. Постарайтесь во всем найти золотую середину, а все амбициозные планы запишите в момент новолуния утром 18 июня.

ДЕВЫ

Именно в этот период вы можете быть в центре внимания, на ваши плечи ляжет ответственность за принятие важных решений, особенно если вы являетесь руководителем. И вы отлично справитесь с этой задачей. Главное, опирайтесь на здравый смысл. Не стоит недооценивать ваших тайных врагов и конкурентов. Будьте бдительны, проверяйте любую информацию. Также, уделяйте время своему отдыху и правильному питанию.

ВЕСЫ

Вам стоит уделить время своему образованию, также, стоит задуматься об учебе за рубежом или о дальних поездках и путешествиях. Если вы за границей - вас ждет успех и признание. Будьте осторожны с друзьями – возможны ссоры. Не стоит на этой неделе начинать новые проекты. Лучше закончить все начатое. Утром 18 июня напишите о своих планах на будущий лунный месяц.

СКОРПИОНЫ

Эта неделя дает вам возможность рискнуть и попробовать новые возможности. Для вас будут решения вопросов в любых юридических делах, также хорошо оформлять страховки, удачно решать вопросы с налогами и оформлять наследство. Будьте осторожней с вашим начальством, а к предложениям по карьерному росту стоит подойти обдуманно и не спешить с решениями. В середине недели уходите от конфликтов и будьте внимательны на дорогах.

СТРЕЛЬЦЫ

Дипломатия – главный девиз для вас на этой недели. Продолжайте налаживать отношения с окружающими. Выходите из затяжных конфликтов. Хороший период для тех Стрельцов, кто занимается юриспруденцией и общественными делами. Также, вы можете уделить внимание своему внешнему виду. Это прекрасное время посетить косметолога и стилиста, подумать над стоим новым образом. 17 июня вам стоит навести порядок в доме, избавиться от всего ненужного, а 18.06 утром, в новолуние написать о своих планах на будущий лунный месяц.

КОЗЕРОГИ

Активный период для вас продолжается. Погружайтесь в работу и работайте на хороший результат, организовывайте свое пространство, наведите порядок во всех своих делах. Утром, в момент новолуния, напишите о своих планах на будущий лунный месяц. В начале недели не рискуйте финансово. Это время может принести вам сложности в личных отношениях. Будьте терпеливей к своему избраннику.

ВОДОЛЕИ

Постарайтесь на этой неделе отдохнуть, набраться сил и приятных впечатлений. Уделите время творчеству и тем любимым занятиям, до которых уже давно не находилось времени из-за загруженности. В любви этот период для вас очень удачен, особенно для новых знакомств. Но будьте внимательны в выборе. Уделите больше времени своим детям. Обязательно 18 июня утром, в момент новолуния, напишите о своих планах и мечтах на будущий лунный месяц.

РЫБЫ

Для вас продолжается период, когда вы посвящаете себя домашним вопросам. Постарайтесь закончить все дела по огороду и ремонту, посетите тех родственников, кто давно хотел встречи с вами. Особо важно на этой неделе уделить внимание своим родителям Хорошее время, кроме 17 июня, для купли-продажи недвижимости, решений вопросов с наследством. Тем,кто за рубежом, самое время посетить свою родину. 17 июня проведите генеральную уборку в своем доме, а 18 июня не забудьте написать о своих планах и мечтах на будущий лунный месяц.