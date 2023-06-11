Новолуние – время подумать о своих планах: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 - 18 июня

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 238 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 42362 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 96688 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 97046 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 233465 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 124428 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 115516 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 348250 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 82544 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 134794 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
54%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 272297 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 152141 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 108037 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 88590 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 53644 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 233506 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 273998 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 348280 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 332865 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 381461 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 54759 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 89661 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 109073 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 153160 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 75276 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Новолуние – время подумать о своих планах: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 - 18 июня

Киев • УНН

 • 7051604 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Новолуние ожидает нас 18 июня – это время для планов и начинаний. О том, что ждет представителей всех знаков Зодиака перед новолунием и с его наступлением специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Новолуние – время подумать о своих планах: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 - 18 июня

Цитата

«Главное астрологическое событие этой недели будет в воскресение 18 июня в 07.35 по киевскому времени. Мы будем встречать новолуние в знаке Близнецов. 17 июня будут 29 лунные сутки, когда стоит отказаться от важных дел, убрать свой дом, почистить его энергетически. Момент новолуния – это прекрасное время для написания своих планов на новый лунный месяц. Также мы все можем помолится о мире и скорой победе нашей Украины», - считает астролог.

ОВНЫ

Эта неделя будет для вас очень активной, принесет вам много удачи и хорошего настроения. Прекрасные возможности для поездок, общения, важных встреч, а большой поток информации может сильно продвинуть все ваши дела. Для обучения и сдачи экзаменов также отличный период. Будьте осторожны в финансовых вопросах, не рискуйте. На выходных вам стоит хорошенько отдохнуть, иначе усталость может сказаться на вашем здоровье.

ТЕЛЬЦЫ

На этой неделе вы можете чувствовать себя в ладу с самим собой и благодаря этому состоянию вы сможете правильно принимать решения. Постарайтесь не спешить, спокойно закончить начатое, а в новолуние, 18 июня, стоит прописать планы на будущий лунный месяц. Финансово неделя будет успешной, постарайтесь максимально воспользоваться этим периодом. Но вам нельзя идти на денежные авантюры. Четверг для вас очень эмоциональный день. В субботу вам необходимо прибраться дома и избавиться от всего ненужного для того, чтобы притянуть удачу.

БЛИЗНЕЦЫ

Эта неделя будет для вас очень яркой и насыщенной хорошими событиями. Особенно в начале недели состоятся важные встречи, вы получите много нужной информации и все это поможет вам изменять жизнь к лучшему. Но во всех вопросах придется опираться на свою интуицию, так как логика может страдать из-за вашей невнимательности и рассеянности. Постарайтесь быть более внимательными. Также, во второй половине недели возможен плохой сон и повышенная тревожность. Постарайтесь быть более организованными.

РАКИ

Главное на этой неделе делать все неспеша, обдуманно и спокойно заканчивать все свои дела. Таким образом к концу недели вы получите отличный результат. Не забудьте утром на новолуние прописать ваши планы на новый лунный месяц. Финансово будьте осторожны, откажитесь от крупных покупок и кредитов. Этот период все же лучше больше отдыхать, набираться сил, так как следующая неделя будет слишком активна для вас.

ЛЬВЫ

На этой неделе будет слишком много соблазнов. Ваше самолюбие может серьезно пострадать. Но в делах вам будет сопутствовать удача. Спокойно продвигайте свои проекты. Опирайтесь на логику, а не на свои амбиции. В середине недели могут возникнуть конфликты с вашими партнерами как по бизнесу, так и по браку. Постарайтесь во всем найти золотую середину, а все амбициозные планы запишите в момент новолуния утром 18 июня.

ДЕВЫ

Именно в этот период вы можете быть в центре внимания, на ваши плечи ляжет ответственность за принятие важных решений, особенно если вы являетесь руководителем. И вы отлично справитесь с этой задачей. Главное, опирайтесь на здравый смысл. Не стоит недооценивать ваших тайных врагов и конкурентов. Будьте бдительны, проверяйте любую информацию. Также, уделяйте время своему отдыху и правильному питанию.

ВЕСЫ

Вам стоит уделить время своему образованию, также, стоит задуматься об учебе за рубежом или о дальних поездках и путешествиях. Если вы за границей - вас ждет успех и признание. Будьте осторожны с друзьями – возможны ссоры. Не стоит на этой неделе начинать новые проекты. Лучше закончить все начатое. Утром 18 июня напишите о своих планах на будущий лунный месяц.

СКОРПИОНЫ

Эта неделя дает вам возможность рискнуть и попробовать новые возможности. Для вас будут решения вопросов в любых юридических делах, также хорошо оформлять страховки, удачно решать вопросы с налогами и оформлять наследство. Будьте осторожней с вашим начальством, а к предложениям по карьерному росту стоит подойти обдуманно и не спешить с решениями. В середине недели уходите от конфликтов и будьте внимательны на дорогах.

СТРЕЛЬЦЫ

Дипломатия – главный девиз для вас на этой недели. Продолжайте налаживать отношения с окружающими. Выходите из затяжных конфликтов. Хороший период для тех Стрельцов, кто занимается юриспруденцией и общественными делами. Также, вы можете уделить внимание своему внешнему виду. Это прекрасное время посетить косметолога и стилиста, подумать над стоим новым образом. 17 июня вам стоит навести порядок в доме, избавиться от всего ненужного, а 18.06 утром, в новолуние написать о своих планах на будущий лунный месяц.

КОЗЕРОГИ

Активный период для вас продолжается. Погружайтесь в работу и работайте на хороший результат, организовывайте свое пространство, наведите порядок во всех своих делах. Утром, в момент новолуния, напишите о своих планах на будущий лунный месяц. В начале недели не рискуйте финансово. Это время может принести вам сложности в личных отношениях. Будьте терпеливей к своему избраннику.

ВОДОЛЕИ

Постарайтесь на этой неделе отдохнуть, набраться сил и приятных впечатлений. Уделите время творчеству и тем любимым занятиям, до которых уже давно не находилось времени из-за загруженности. В любви этот период для вас очень удачен, особенно для новых знакомств. Но будьте внимательны в выборе. Уделите больше времени своим детям. Обязательно 18 июня утром, в момент новолуния, напишите о своих планах и мечтах на будущий лунный месяц.

РЫБЫ

Для вас продолжается период, когда вы посвящаете себя домашним вопросам. Постарайтесь закончить все дела по огороду и ремонту, посетите тех родственников, кто давно хотел встречи с вами. Особо важно на этой неделе уделить внимание своим родителям Хорошее время, кроме 17 июня, для купли-продажи недвижимости, решений вопросов с наследством. Тем,кто за рубежом, самое время посетить свою родину. 17 июня проведите генеральную уборку в своем доме, а 18 июня не забудьте написать о своих планах и мечтах на будущий лунный месяц.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,341.20
S&P 500
$5,083.94
Tesla
$233.66
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,999.61
Ethereum
$1,481.66