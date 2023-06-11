Молодий місяць - час подумати про свої плани: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 - 18 червня

Цитата

«Головна астрологічна подія цього тижня буде в неділю 18 червня о 07.35 за київським часом. Ми зустрічатимемо молодик у знаку Близнюків. 17 червня буде 29 місячна доба, коли варто відмовитися від важливих справ, прибрати свій будинок, почистити його енергетично. Момент молодика – це прекрасний час для написання своїх планів на новий місячний місяць. Також ми всі можемо помолиться про мир і швидку перемогу нашої України», - вважає астролог.

ОВНИ

Цей тиждень буде для вас дуже активним, принесе вам багато удачі та гарного настрою. Прекрасні можливості для поїздок, спілкування, важливих зустрічей, а великий потік інформації може сильно просунути всі ваші справи. Для навчання і складання іспитів також чудовий період. Будьте обережні у фінансових питаннях, не ризикуйте. На вихідних вам варто гарненько відпочити, інакше втома може позначитися на вашому здоров'ї.

ТЕЛЬЦІ

Цього тижня ви можете відчувати себе в злагоді із самим собою і завдяки цьому стану ви зможете правильно приймати рішення. Постарайтеся не поспішати, спокійно закінчити розпочате, а в молодик, 18 червня, варто прописати плани на майбутній місячний місяць. Фінансово тиждень буде успішним, постарайтеся максимально скористатися цим періодом. Але вам не можна йти на грошові авантюри. Четвер для вас дуже емоційний день. У суботу вам необхідно прибратися вдома і позбутися всього непотрібного для того, щоб притягнути удачу.

БЛИЗНЮКИ

Цей тиждень буде для вас дуже яскравим і насиченим хорошими подіями. Особливо на початку тижня відбудуться важливі зустрічі, ви отримаєте багато потрібної інформації і все це допоможе вам змінювати життя на краще. Але у всіх питаннях доведеться спиратися на свою інтуїцію, оскільки логіка може страждати через вашу неуважність і неуважність. Постарайтеся бути більш уважними. Також у другій половині тижня можливий поганий сон і підвищена тривожність. Постарайтеся бути більш організованими.

РАКИ

Головне цього тижня робити все без поспіху, обдумано і спокійно закінчувати всі свої справи. Таким чином до кінця тижня ви отримаєте відмінний результат. Не забудьте вранці на молодик прописати ваші плани на новий місячний місяць. Фінансово будьте обережні, відмовтеся від великих покупок і кредитів. Цей період все ж краще більше відпочивати, набиратися сил, оскільки наступний тиждень буде занадто активним для вас.

ЛЕВИ

На цьому тижні буде занадто багато спокус. Ваше самолюбство може серйозно постраждати. Але в справах вас буде супроводжувати удача. Спокійно просувайте свої проєкти. Спирайтеся на логіку, а не на свої амбіції. У середині тижня можуть виникнути конфлікти з вашими партнерами як у бізнесі, так і в шлюбі. Постарайтеся в усьому знайти золоту середину, а всі амбітні плани запишіть у момент молодика вранці 18 червня.

ДІВИ

Саме в цей період ви можете бути в центрі уваги, на ваші плечі ляже відповідальність за ухвалення важливих рішень, особливо якщо ви є керівником. І ви чудово впораєтеся з цим завданням. Головне, спирайтеся на здоровий глузд. Не варто недооцінювати ваших таємних ворогів і конкурентів. Будьте пильні, перевіряйте будь-яку інформацію. Також, приділяйте час своєму відпочинку і правильному харчуванню.

ТЕРЕЗИ

Вам варто приділити час своїй освіті, також, варто замислитися про навчання за кордоном або про далекі поїздки та подорожі. Якщо ви за кордоном - на вас чекає успіх і визнання. Будьте обережні з друзями – можливі сварки. Не варто цього тижня починати нові проєкти. Краще закінчити все розпочате. Вранці 18 червня напишіть про свої плани на майбутній місячний місяць.

СКОРПІОНИ

Цей тиждень дає вам можливість ризикнути і спробувати нові можливості. Для вас будуть розв'язання питань у будь-яких юридичних справах, також добре оформляти страховки, вдало вирішувати питання з податками й оформляти спадщину. Будьте обережнішими з вашим начальством, а до пропозицій щодо кар'єрного зростання варто підійти обдумано і не поспішати з рішеннями. У середині тижня уникайте конфліктів і будьте уважні на дорогах.

СТРІЛЬЦІ

Дипломатія – головний девіз для вас цього тижня. Продовжуйте налагоджувати стосунки з оточуючими. Виходьте із затяжних конфліктів. Хороший період для тих Стрільців, хто займається юриспруденцією і громадськими справами. Також, ви можете приділити увагу своєму зовнішньому вигляду. Це прекрасний час відвідати косметолога і стиліста, подумати над своїм новим образом. 17 червня вам варто навести лад у домі, позбутися всього непотрібного, а 18.06 вранці, в молодик написати про свої плани на майбутній місячний місяць.

КОЗЕРОГИ

Активний період для вас триває. Занурюйтесь у роботу і працюйте на гарний результат, організовуйте свій простір, наведіть лад у всіх своїх справах. Вранці, в момент молодика, напишіть про свої плани на майбутній місячний місяць. На початку тижня не ризикуйте фінансово. Цей час може принести вам складнощі в особистих стосунках. Будьте терплячішими до свого обранця.

ВОДОЛІЇ

Постарайтеся цього тижня відпочити, набратися сил і приємних вражень. Приділіть час творчості і тим улюбленим заняттям, на які вже давно не знаходилося часу через завантаженість. У коханні цей період для вас дуже вдалий, особливо для нових знайомств. Але будьте уважні у виборі. Приділіть більше часу своїм дітям. Обов'язково 18 червня вранці, у момент молодика, напишіть про свої плани і мрії на майбутній місячний місяць.

РИБИ

Для вас триває період, коли ви присвячуєте себе домашнім питанням. Постарайтеся закінчити всі справи по городу і ремонту, відвідайте тих родичів, хто давно хотів зустрічі з вами. Особливо важливо цього тижня приділити увагу своїм батькам. Гарний час, крім 17 червня, для купівлі-продажу нерухомості, вирішення питань зі спадщиною. Тим, хто за кордоном, саме час відвідати свою батьківщину. 17 червня проведіть генеральне прибирання у своєму будинку, а 18 червня не забудьте написати про свої плани і мрії на майбутній місячний місяць.