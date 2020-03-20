Молдавский олигарх Плахотнюк попал в США, несмотря на санкции

КИЕВ. 20 марта. УНН. Влиятельный молдавский олигарх Влад Плахотнюк находится в Соединенных Штатах, несмотря на то, что не имел права на визу - это подтвердило посольство США в Кишиневе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.