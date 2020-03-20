Молдавский олигарх Плахотнюк попал в США, несмотря на санкции
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Влиятельный молдавский олигарх Влад Плахотнюк находится в Соединенных Штатах, несмотря на то, что не имел права на визу - это подтвердило посольство США в Кишиневе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы понимаем, что Плахотнюк находится в Соединенных Штатах, однако сейчас он под процедурой принудительного выселения. Эта процедура, учитывая возможность запроса на пересмотр решения, часто занимает значительное время", - говорится в заявлении посольства.
Посольство и Государственный департамент США отказались предоставить какие-либо детали, в том числе о том, когда Плахотный прибыл в эту страну, когда его могут депортировать и удерживают под стражей.
Владимир Плахотнюк, по некоторым оценкам, является самым богатым человеком Молдовы. Он был членом молдавского парламента несколько раз, последний раз - с февраля по июль 2019 года.
Плахотнюк потерял влияние на власть после того, как проевропейский альянс ACUM во главе с Майей Санду создал коалицию с Партией социалистов Республики Молдова. Плахотнюк, которого много лет называли "хозяином Молдовы", в настоящее время покинул территорию страны.
Напомним, США ввели санкции против одного из самых богатых олигархов Молдовы.