Молдовський олігарх Плахотнюк потрапив до США попри санкції

КИЇВ. 20 березня. УНН. Впливовий молдовський олігарх Влад Плахотнюк перебуває у Сполучених Штатах попри те, що не мав права на візу – це підтвердило посольство США в Кишиневі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.