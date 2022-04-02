Молдова сохранит нейтралитет в отношении россии и не будет присоединяться к санкциям Запада в связи с войной в Украине

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 36902 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 138255 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 82323 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 115408 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 149914 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 160456 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 354194 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 139020 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 125127 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 432318 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.3м/с
51%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 64307 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 73996 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 73782 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 63702 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 60910 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 138274 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 354205 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 355036 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 432326 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 404761 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 19175 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 25001 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 98490 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 130701 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 149823 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Молдова сохранит нейтралитет в отношении россии и не будет присоединяться к санкциям Запада в связи с войной в Украине

Киев • УНН

 • 204575 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что страна сохранит нейтралитет в отношении россии и не будет присоединяться к санкциям Запада в связи с войной в Украине. Об этом она сообщила во время интервью Radio Europa Liberă, передает УНН.

Молдова сохранит нейтралитет в отношении россии и не будет присоединяться к санкциям Запада в связи с войной в Украине

Детали

Санду подробно рассказала, что значит для Молдовы возможное введение санкций против россии, а также сказала, что война в Украине уже влияет на экспортную и импортную деятельность Молдовы.

Цитата

"Когда мы говорим о санкциях в целом, не вдаваясь в детали, это очень поверхностный подход. Давайте обсудим, что могут означать санкции в отношении экспорта и импорта: у нас и так нет доступа ни на украинский рынок, ни на российский и белорусский. Потому что есть это препятствие - война. И экспорт, и импорт с этими странами заблокирован", - сказала Санду.

Она также подчеркнула, что важнейшей зависимостью Кишинева от Москвы энергоресурсы и добавила, что пока Молдова не имеет другого решения этого вопроса.

"Можем Ли мы сегодня оставить страну без природного газа и электричества? Нет, мы не можем. Ни ради наших граждан, ни ради 100 тыс. Украинских беженцев, 50 тыс. Из которых дети", — говорит Майя Санду.

На замечание журналистки Валентины Урсу о том, что Киев будет "разгневанный отношением Молдовы", Санду ответила: {3

"Конечно, мы должны сделать все, чтобы остановить эту войну. Но есть определенные вещи, которые мы должны обеспечить для наших граждан. Оставив страну без энергоресурсов и дестабилизировав ситуацию здесь (в Молдове - ред.), Мы не поможем никому: ни Молдове, ни в Украине, ни нашим партнерам на Западе".

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Венгрия не присоединится к санкциям ЕС против россии на импорт энергоносителей. Он сказал, что"такие санкции навредят нам больше, чем России".

Тогда министр Чехии Яна Чернохова сделала заявление о саммите министров обороны стран V4, который должен был состояться в Венгрии министров обороны V4, что "российская нефть важнее, чем украинская кровь”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$60.23
Bitcoin
$77,267.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.49
Золото
$3,061.44
Ethereum
$1,481.74