Молдова сохранит нейтралитет в отношении россии и не будет присоединяться к санкциям Запада в связи с войной в Украине

Детали

Санду подробно рассказала, что значит для Молдовы возможное введение санкций против россии, а также сказала, что война в Украине уже влияет на экспортную и импортную деятельность Молдовы.

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"Когда мы говорим о санкциях в целом, не вдаваясь в детали, это очень поверхностный подход. Давайте обсудим, что могут означать санкции в отношении экспорта и импорта: у нас и так нет доступа ни на украинский рынок, ни на российский и белорусский. Потому что есть это препятствие - война. И экспорт, и импорт с этими странами заблокирован", - сказала Санду.

Она также подчеркнула, что важнейшей зависимостью Кишинева от Москвы энергоресурсы и добавила, что пока Молдова не имеет другого решения этого вопроса.

"Можем Ли мы сегодня оставить страну без природного газа и электричества? Нет, мы не можем. Ни ради наших граждан, ни ради 100 тыс. Украинских беженцев, 50 тыс. Из которых дети", — говорит Майя Санду.

На замечание журналистки Валентины Урсу о том, что Киев будет "разгневанный отношением Молдовы", Санду ответила: {3

"Конечно, мы должны сделать все, чтобы остановить эту войну. Но есть определенные вещи, которые мы должны обеспечить для наших граждан. Оставив страну без энергоресурсов и дестабилизировав ситуацию здесь (в Молдове - ред.), Мы не поможем никому: ни Молдове, ни в Украине, ни нашим партнерам на Западе".

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Венгрия не присоединится к санкциям ЕС против россии на импорт энергоносителей. Он сказал, что"такие санкции навредят нам больше, чем России".

Тогда министр Чехии Яна Чернохова сделала заявление о саммите министров обороны стран V4, который должен был состояться в Венгрии министров обороны V4, что "российская нефть важнее, чем украинская кровь”.