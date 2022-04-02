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Молдова збереже нейтралітет щодо росії і не приєднуватиметься до санкцій Заходу у зв'язку із війною в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що країна збереже нейтралітет щодо Росії і не приєднуватиметься до санкцій Заходу у зв'язку з війною в Україні. Про це вона повідомила під час інтервʼю Radio Europa Liberă, передає УНН.

Молдова збереже нейтралітет щодо росії і не приєднуватиметься до санкцій Заходу у зв'язку із війною в Україні

Деталі

Санду докладно розповіла, що означає для Молдови можливе запровадження санкцій проти росії, а також сказала, що війна в Україні вже впливає на експортну та імпортну діяльність Молдови.

Цитата

"Коли ми говоримо про санкції загалом, не вдаючись у деталі, це дуже поверховий підхід. Давайте обговоримо, що можуть означати санкції щодо експорту та імпорту: у нас і так немає доступу ні на український ринок, ні на російський і білоруський. Тому що є ця перешкода – війна. І експорт, і імпорт із цими країнами заблокований", - сказала Санду.

Вона також підкреслила, що найважливішою залежністю Кишинева від Москви є енергоресурси і додала, що поки Молдова не має іншого вирішення цього питання.

"Чи можемо ми сьогодні залишити країну без природного газу та електрики? Ні, ми не можемо. Ні заради наших громадян, ні заради 100 тис. українських біженців, 50 тис. з яких діти", — каже Майя Санду.

На зауваження журналістки Валентини Урсу про те, що Київ буде "розгніваний ставленням Молдови", Санду відповіла:

"Звичайно, ми маємо зробити все, щоб зупинити цю війну. Але є певні речі, які ми маємо забезпечити для наших громадян. Залишивши країну без енергоресурсів та дестабілізувавши ситуацію тут (у Молдові - ред.), ми не допоможемо нікому: ні Молдові, ні Україні, ні нашим партнерам на Заході".

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, заявляв, що Угорщина не приєднається до санкцій ЄС проти росії на імпорт енергоносіїв. Він сказав, що "такі санкції зашкодять нам більше, ніж росії".

Тоді міністерка Чехії Яна Чернохова зробила заяву про саміт міністрів оборони країн V4, який мав відбутися в Угорщині міністрів оборони V4, що "російська нафта важливіша ніж українська кров”.

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