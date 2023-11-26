Молдова прекратила пропуск транспорта через КПП: в пунктах пропуска в Одесской области изменения из-за непогоды

Власти Молдовы приняли решение на время непогоды прекратить пропуск транспортных средств на свою территорию. Об этом сообщила Госпогранслужба, передает УНН.

Детали

В сообщении ведомства говорится, что в связи с погодными условиями в населенном пункте Каушаны (Республика Молдова) загружена трасса. Из-за этого смежная сторона приняла решение о прекращении пропуска транспортных средств на свою территорию в пунктах пропуска "Маяки - Паланка - Удобное", "Староказачье - Тудора".

Напомним, что днем Молдова прекратила пропуск грузового транспорта, в том числе те, которые едут в Румынию.

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