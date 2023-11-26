Молдова прекратила пропуск транспорта через КПП: в пунктах пропуска в Одесской области изменения из-за непогоды
Киев • УНН
Молдова приостановила въезд транспортных средств в пунктах пропуска "Маяки - Паланка - Удобное, Староказачье - Тудора" из-за плохой погоды и перегруженности дорог в районе Кэушень. Ранее был прекращен пропуск грузовых автомобилей, в том числе направлявшихся в Румынию.
Власти Молдовы приняли решение на время непогоды прекратить пропуск транспортных средств на свою территорию. Об этом сообщила Госпогранслужба, передает УНН.
Детали
В сообщении ведомства говорится, что в связи с погодными условиями в населенном пункте Каушаны (Республика Молдова) загружена трасса. Из-за этого смежная сторона приняла решение о прекращении пропуска транспортных средств на свою территорию в пунктах пропуска "Маяки - Паланка - Удобное", "Староказачье - Тудора".
Напомним, что днем Молдова прекратила пропуск грузового транспорта, в том числе те, которые едут в Румынию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Погода в понедельник: 27 ноября по всей территории Украины ожидаются метели и гололедица на дорогах
Молдова прекратила пропуск транспорта через КПП: в пунктах пропуска в Одесской области изменения из-за непогоды
Молдова приостановила въезд транспортных средств в пунктах пропуска "Маяки - Паланка - Удобное, Староказачье - Тудора" из-за плохой погоды и перегруженности дорог в районе Кэушень. Ранее был прекращен пропуск грузовых автомобилей, в том числе направлявшихся в Румынию.
Из-за непогоды движение по дороге Киев-Одесса запрещено для всех видов транспорта - Кипер
Из-за непогоды трассе М-05 Киев-Одесса с 19:30 закрыта для движения транспорта. Ограничения будут действовать примерно 4 часа.
На тракторном заводе в российском челябинске мощный пожар: взорвался трансформатор
На челябинском тракторном заводе взорвался трансформатор, что привело к пожару и перебоям с электроснабжением в близлежащих домах.
На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 24 атаки врага за сутки - сводка Генштаба
На востоке и юге Украины сохраняется сложная ситуация: в Генштабе рассказали об оперативной обстановке за минувшие сутки. Больше всего враг атакует под Авдеевкой.
Во Франции фермеры вышли на протесты, сбросив тюки сена и навоза перед префектурами в разных городах
Французские фермеры протестуют против аграрной политики правительства, критикуя соглашения о свободной торговле, отсутствие поддержки, рост цен, инфляцию и обременительное администрирование. Они выражают свое недовольство такими акциями, как сброс сена и навоза в Меце и сжигание шин в Тулузе.
Укрзализныця готова к сложным погодным условиям и призывает отдать предпочтение поездам, а не автотранспорту
Укрзализныця подготовила железнодорожную систему к неблагоприятным погодным условиям, обеспечив бесперебойное сообщение в условиях сильного снегопада и сильного ветра. Для пассажиров, которые предпочитают поезда, а не личный автотранспорт, будут созданы дополнительные места в поездах.
Йеменские пираты захватили танкер, связанный с Израилем
Пираты захватили судно Central Park с многонациональным экипажем у побережья Йемена. Об инциденте сообщила компания Zodiac Maritime, которую связывают с израильским миллиардером.
Непогода в Одесской области и в других регионах положительно повлияет на озимые культуры Украины
Снежная погода в Одессе, которая распространяется по всей Украине, благоприятна для озимых культур, обеспечивая необходимую влагу после сильной засухи, говорит заместитель министра Тарас Высоцкий. Такими культурами засеяно почти 3,7 миллиона гектаров по всей стране.
Если россия усовершенствует технологии и нарастит производство оружия, война может выйти за пределы Востока и Юга - Наев
Украинский генерал-лейтенант Сергей Наев предупредил, что сокращение помощи партнеров повлияет на обороноспособность Украины, и Россия может воспользоваться этим, усиливая свой военный потенциал и расширяя конфликт за пределы нынешних границ.
В понедельник, 27 ноября, школы Киевщины будут работать дистанционно
В связи с ожидаемыми сложными погодными условиями 27 ноября школы Киевской области переходят на дистанционное обучение, но детские сады остаются открытыми. Власти призывают жителей оставаться дома, чтобы предотвратить пробки на дорогах и облегчить уборку снега.