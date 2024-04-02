Молдова начинает покупать американский сжиженный природный газ

Молдавский поставщик газа Energocom будет покупать сжиженный природный газ с плавучего терминала в Александруполисе в сотрудничестве с греческой госкомпанией DEPA Commercial. Об этом сообщил Молдавский поставщик газа, передает УНН.

Детали

Уже во вторник, 2 апреля, поставщик газа впервые поставит своим потребителям первые пробные объемы сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Молдова, традиционно зависящая от российских поставок газа, активизирует усилия по диверсификации энергоснабжения в условиях полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины.

В заявлении компании Energocom отмечается, что компания будет покупать СПГ с терминала в Александруполисе в сотрудничестве с греческой государственной компанией DEPA Commercial.

В понедельник и вторник мы будем закупать по 14000 МВт-ч природного газа в день в порту Александруполиса. В целом это около 28 000 МВт-ч, что эквивалентно 2,6 миллионов кубометров газа сказал и.о. директора Energocom Виктор Бинзар.

Компания уже опробовала маршрут импорта из Греции, приобретя небольшое количество газа в 2023 году.

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