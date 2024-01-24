Мокрый снег и дождь и до 8° мороза: прогноз погоды на завтра

В Украине завтра ожидается мокрый снег и дождь, местами, кроме юга, налипание мокрого снега, температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 8 градусов мороза до 7 градусов тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 25 января мокрый снег и дождь. В Украине, кроме юга, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, в восточных областях местами гололед.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в западных, Винницкой, ночью местами и в северных областях порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла (ночью в восточных и юго-восточных областях 3-8° мороза, днем на крайнем юге страны 2-7° тепла).

В Карпатах снег, метель, порывы ветра 19-24 м/с; температура в течение суток 0-5° мороза.

Погода в столичном регионе

На Киевщине сегодня мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем от 4° тепла до 1° мороза, в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла.