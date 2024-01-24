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Мокрий сніг та дощ і до 8° морозу: прогноз погоди на завтра

Мокрий сніг та дощ і до 8° морозу: прогноз погоди на завтра

Київ • УНН

 • 28283 перегляди

За прогнозами Українського гідрометцентру, 25 січня в Україні очікується мокрий сніг, дощ та налипання мокрого снігу, температура повітря коливатиметься від -8°C до 7°C.

В Україні завтра очікується мокрий сніг і дощ, місцями, окрім півдня, налипання мокрого снігу, температура повітря протягом доби коливатиметься у межах від 8 градусів морозу до 7 градусів тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 25 січня мокрий сніг та дощ. В Україні, крім півдня, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, у східних областях подекуди ожеледь.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних, Вінницькій, вночі місцями і у північних областях пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла (вночі у східних та південно-східних областях 3-8° морозу, вдень на крайньому півдні країни 2-7° тепла).

У Карпатах сніг, хуртовина, пориви вітру 19-24 м/с; температура протягом доби 0-5° морозу.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні мокрий сніг та дощ. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень від 4° тепла до 1° морозу, у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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