Мокрий сніг та дощ і до 8° морозу: прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
За прогнозами Українського гідрометцентру, 25 січня в Україні очікується мокрий сніг, дощ та налипання мокрого снігу, температура повітря коливатиметься від -8°C до 7°C.
В Україні завтра очікується мокрий сніг і дощ, місцями, окрім півдня, налипання мокрого снігу, температура повітря протягом доби коливатиметься у межах від 8 градусів морозу до 7 градусів тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 25 січня мокрий сніг та дощ. В Україні, крім півдня, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, у східних областях подекуди ожеледь.
Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних, Вінницькій, вночі місцями і у північних областях пориви 15-20 м/с.
Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла (вночі у східних та південно-східних областях 3-8° морозу, вдень на крайньому півдні країни 2-7° тепла).
У Карпатах сніг, хуртовина, пориви вітру 19-24 м/с; температура протягом доби 0-5° морозу.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні мокрий сніг та дощ. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень від 4° тепла до 1° морозу, у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.