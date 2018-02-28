МОК воccтановил полномочия Олимпийского комитета России
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Международный олимпийский комитет восстановил полномочия Олимпийского комитета России. Об этом говорится в заявлении МОК, передает УНН.
Как сообщается, были получены результаты проверки всех оставшихся членов делегации олимпийских спортсменов из России.
В МОК подтвердили, что все результаты отрицательные.
"Поэтому, как указано в решении Исполнительного совета от 25 февраля, приостановление полномочий Олимпийского комитета России автоматически отменяется с немедленным вступлением в силу", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, 5 декабря 2017 года МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России и запретил сборной РФ выступать на Олимпиаде-2018 под собственным флагом. Российские спортсмены соревновались на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом и с эмблемой ОАР (“олимпийский атлет из России”).