МОК відновив повноваження Олімпійського комітету Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Міжнародний олімпійський комітет відновив повноваження Олімпійського комітету Росії. Про це йдеться в заяві МОК, передає УНН.
Як повідомляється, були отримані результати перевірки всіх решти членів делегації олімпійських спортсменів з Росії.
У МОК підтвердили, що всі результати негативні.
"Тому, як зазначено в рішенні Виконавчої ради від 25 лютого, призупинення повноважень Олімпійського комітету Росії автоматично скасовується з негайним вступом в силу", - сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНН, 5 грудня 2017 року МОК дискваліфікував Олімпійський комітет Росії і заборонив збірній РФ виступати на Олімпіаді-2018 під власним прапором. Російські спортсмени змагалися на Іграх в Пхьончхані під нейтральним прапором і з емблемою ОАР ("олімпійський атлет з Росії").