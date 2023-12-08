МОК разрешил российским и белорусским спортсменам выступать в "нейтральном" статусе на Олимпиаде-2024

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета допустил спортсменов из России и Беларуси к Олимпийским играм-2024 в нейтральном статусе, передает УНН со ссылкой на заявление МОК.

В заявлении указано, что индивидуальные нейтральные спортсмены также должны будут соблюдать правила и положения, применяемые на Олимпийских играх, включая антидопинговые правила.

Как и все другие спортсмены, они также должны подписать обновленные Условия участия, применимые к Парижу 2024. Они содержат обязательство уважать Олимпийскую хартию.

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В МОК отмечают, что среди 4600 спортсменов со всего мира, которые сейчас прошли квалификацию на Париж-2024, только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российским паспортом и трое с белорусским паспортом). Для сравнения, на сегодня более 60 украинских спортсменов прошли отбор на Париж-2024. Ожидается, что украинская делегация будет примерно такого же размера, как на Олимпиаде-2020 в Токио.

В МОК также объявили об ограничениях для "нейтральных спортсменов из россии и беларуси:

квалифицированные спортсмены с российским или белорусским паспортом будут зарегистрированы как индивидуальные нейтральные спортсмены ("AIN") и будут соревноваться как индивидуальные нейтральные спортсмены.

команды спортсменов с русским или белорусским паспортом не рассматриваются.

спортсмены, активно поддерживающие войну, не будут иметь права быть заявленными или участвовать в соревнованиях. Вспомогательный персонал, активно поддерживающий войну, не будет привлекаться.

спортсмены, находящиеся по контракту с российскими или белорусскими военными или службами национальной безопасности, не вправе быть заявленными или участвовать в соревнованиях. Вспомогательный персонал, работающий по контракту с российскими или белорусскими военными или органами национальной безопасности, не будет засчитываться.

Кроме того, ни один флаг, гимн, цвета или любая другая идентификация россии или беларуси не будут демонстрироваться на Олимпийских играх в Париже 2024 года на каком-либо официальном месте проведения или каком-либо официальном мероприятии.

Ни одно российское или белорусское правительство или государственные чиновники не будут приглашены или аккредитованы на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.