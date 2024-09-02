Могут оказывать помощь более 100 раненым ежесуточно: в Украине появился первый подземный госпиталь для ВСУ

Минобороны Украины ввело в эксплуатацию первый подземный стабилизационный пункт для ВСУ, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

По данным ведомства, госпиталь сконструирован из шести стальных бункеров, оснащенных системами вентиляции, водоснабжения и альтернативными источниками питания.

Благодаря современному медицинскому оборудованию, включая операционные блоки и реанимационные отделения, здесь могут оказывать помощь более 100 раненым ежесуточно.

Проект является первым шагом в рамках масштабной инициативы, предусматривающей строительство более 20 таких стабпунктов.

«Такие подземные стабпункты являются критически важными для сохранения жизней наших военных. В условиях интенсивных боевых действий мы должны обеспечить максимальную защиту и быструю медицинскую помощь нашим героям. Это первый шаг в рамках масштабного проекта, который укрепит нашу медицинскую инфраструктуру и позволит эффективнее поддерживать защитников на передовой», - подчеркнул министр обороны Украины Рустем Умеров.